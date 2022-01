Roma, 6 gennaio 2022 - Cresce la pressione del Coronavirus in Italia, con tutte le curve in aumento (contagi, ricoveri, terapie intensive e morti). Oggi il bollettino del Ministero della Salute farà il punto sull'evoluzione nelle ultime ore.

Ma continua a crescere la preoccupazione. "Sanità territoriale in tilt" con la pressione sugli ospedali che sale, rileva Gimbe, segnalando che sono aumentati, infatti, del 28% i ricoveri e del 21,6% le terapie intensive nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente. In particolare, viene messo in evidenza, continuano a crescere i ricoveri con sintomi (12.912 vs 10.089) e le terapie intensive (1.392 vs 1.145).

Secondo i dati Agenas del 5 gennaio a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri sale al 21% e, in 24 ore, cresce in 13 regioni: Calabria (al 33%) Liguria (32%), Abruzzo (17%), Lombardia (23%), Marche (24%), Molise (13%), Piemonte (25%), Puglia (13%), Sardegna (11%), Sicilia (25%), Toscana (17%), Umbria (28%), Veneto (21%). Stabili oltre soglia del 15%: Basilicata (20%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Friuli (24%), Lazio (20%), PA Trento (19%). Il tasso è in calo nella PA Bolzano (16%) e Valle d'Aosta, che col 45% resta la regione con la situazione più critica.

Secondo l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro di ricerca indipendente sulla sanità globale dell'università di WashingtonIn Italia il picco dei decessi per Covid potrebbe arrivare a metà febbraio. Stando alle proiezioni dell'Ihme, potrebbe esserci tra i 343 e i 576 morti al giorno in Italia, a seconda delle variabili (uso della mascherina, severità della variante Omicron, terze dosi ed esitazione vaccinale).

Le Regioni / Veneto

Non accenna a fermarsi l'aumento dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.129 nuovi casi.

Toscana

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 17.286 su 75.524 test di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635 test rapidi. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Cala il tasso complessivo dei nuovi positivi sui test effettuati, che passa dal 25,19% di ieri al 22,89% odierno, mentre il tasso dei positivi sulle prime diagnosi sale, attestandosi oggi al 75,4% contro il 74,6% di ieri.