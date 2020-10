Roma, 31 ottobre 2020 - La sesta gioranta di Serie A inizia oggi con tre anticipi. Brusco stop dell'Inter fermato in casa dal Parma sul 2-2. Un pari raggiunto dai nerazzurri in extremis dopo essere andati sotto di due reti, entrambe realizzate da Gervinho. Brozovic e Perisic (nel recupero) evitano il ko. Crotone-Atalanta, giocata alle 15, si è chiusa 1-2. La Dea stende il Crotone in Calabria grazie alla doppietta di Muriel. Per i padroni di casa la rete Simy. Nell'ultima partita, il Bologna ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Al Dall'Ara gli uomini di Mihajlovic recuperano per due volte una rete di svantaggio e piegano il Cagliari con un rocambolesco 3-2. Tra i protagonisti della festa rossoblu ci sono un ritrovato Barrow (autore di una doppietta) e il prezioso Soriano, pur con le preoccupanti lacune difensive che restano irrisolte.

Coronavirus Italia, bollettino del 31 ottobre

Intanto, in casa Lazio continuano i problemi legati al Covid. "Dagli accertamenti di ieri sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l'intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio", questo il comunicato diffuso dalla società biancoceleste. "I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare - prosegue la nota - mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico".

Tabellino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira (33' st Rispoli), Zanellato (33' st Siligardi), Vulic, Benali, Reca; Messias, Simy. In panchina: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Petriccione, Henrique. Allenatore: Stroppa.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero (28' st Palomino), Djimsiti; Hateboer (23' st Sutalo), Freuler, Pasalic, Mojica; Malinovskyi (44' st Pessina), Gomez (1' st Ilicic); Muriel (1' st Zapata). In panchina: Radunovic, Gollini, Lammers, Depaoli, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Dionisi de L'Aquila.

Reti: 26' pt Muriel, 38' pt Muriel, 40' pt Simy 6.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Hateboer, Marrone, Toloi, Stroppa, Romero. Angoli: 1-3. Recupero: 1', 4'.

Tabellino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi (33' st Young sv), Barella (33' st Nainggolan), Gagliardini (12' st Brozovic), Darmian (23' st Pinamonti); Eriksen (12' st Vidal); Lautaro Martinez, Perisic. In panchina: Padelli, Radu, D'Ambrosio, Moretti, Carboni, Satriano, Bastoni. Allenatore: Conte.

Parma (4-3-1-2): Sepe ; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi (39' st Brugman sv), Hernani, Kurtic; Kucka (29' st Sohm); Cornelius (1' st Inglese), Gervinho (29' st Cyprien). In panchina: Turk, Rinaldi, Karamoh, Valenti, Sprocati, Adorante. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Piccinini di Forli' 5.

Reti: 1' st Gervinho, 17' st Gervinho, 19' st Brozovic, 47' st Perisic.

Note e ammoniti: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Hernani, Ranocchia. Angoli: 15-2. Recupero: 2', 4'.

Inter, Marotta: "Ci manca un rigore evidente. C'è un vuoto normativo-regolamentare"

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey, Schouten, Svanberg (37' st Dominguez sv); Orsolini, Soriano, Barrow (44' st Vignato sv); Palacio (37' st Denswil sv). In panchina: Da Costa, Ravaglia, Calabresi, Paz, Baldursson, Kingsley, Rabbi. Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa (25' st Farago'), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (41' st Cerri sv), Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil (18' st Ounas); Simeone (25' st Pavoletti). In panchina: Vicario, Aresti, Klavan, Pisacane, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: 15' pt Joao Pedro, 45' pt Barrow, 2' st Simeone, 7' st Soriano, 11' st Barrow.

Note e ammoniti: serata serena, terreno di gioco scivoloso.Lykogiannis, Joao Pedro, Danilo, Cragno, De Silvestri, Schouten. Angoli: 7-3. Recupero: 1', 6'.