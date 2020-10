Roma, 31 ottobre 2020 - Appuntamento quotidiano col bollettino del Ministero della Salute che fotografa l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. In attesa dei dati di oggi a livello nazionale, arrivano un po' alla volta i numeri dalla regioni. Che certificano, per esempio, un calo di nuovi casi e decessi in Veneto. Nel bollettino di ieri si è registrato l'ennesimo record di contagi (oltre 31mila), mentre l'incremento di morti e terapie intensive ha subito una lieve frenata. Boom di ricoveri in regime ordinario, invece, con oltre mille nelle 24 ore in esame.

Sul Paese aleggia lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato. Conte e i suoi per ora evitano anche solo di sfiorare l'argomento, nonostante ieri il ministro Amendola non abbia escluso la misura. "Se sarà necessario ci assumeremo l'onere della scelta, così come abbiamo fatto in marzo", ha detto. Il Governo, al momento, pare più orientato a imporre ulteriori restrizioni localmente che sul piano nazionale. A rischio le grandi metropoli come Milano e, a seguire anche Napoli, Roma e Torino. Il premier Conte, in tema scuole chiuse sì o no, ha ammesso che la didattica in classe è "a rischio", confermando le preoccupazioni dell'esecutivo e l'attenzione verso l'evoluzione del Covid in Italia, in particolare di quell'indice Rt che è salito pericolosamente oltre 1,7. "Per gli effetti del vaccino bisognerà aspettare la primavera", ha poi chiarito il presidente del Consigilo confermando che le prime dosi dovrebbero arrivare in dicembre. Nel frattempo, sale la tensione per le chiusure imposte dall'ultimo Dpcm. Ieri sera i la protesta a Firenze è sfociata in violenti scontri nel centro storico tra giovani e manifestanti e polizia. Lanciate anche molotov e bombe carta. Di oggi la conta dei danni provocati dagli atti di vandalisimo. "La crisi peserà sui giovani, pensiamo al loro futuro", il monito lanciato al nostro giornale dall'ex ministro Elsa Fornero che non ha mancato di bacchettare il governo in carica. A Perugia, intanto, è stato ricoverato in ospedale per Covid il cardinale Gualtiero Bassetti. Positivo, ma asintomatico, anche l'arcivescovo Mario Delpini di Milano.

I dati Covid di oggi 31 ottobre

In questa sezione, non appena saranno diffusi, riporteremo gli aggiornamenti su contagi, decessi e guariti

La tabella in Pdf

-

Notizie locali / Veneto

Si registrano altri 2.697 casi di Covid in Veneto (ieri 3.012), 56.953 da inizio epidemia. Altri sette i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 17), arrivati a quota 18.007 gli isolamenti domiciliari.

Toscana

Altri 2.540 casi in Toscana, in calo rispetto a ieri, 44.263 in totale da inizio epidemia. Calano invece i tamponi: 16.176 in 24 ore, contro i 17.834 di ieri. Escludendo i test di controllo, sono 9.589 i casi testati. L'età media dei contagiati si conferma intorno ai 45 anni. Sono 25 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale così a 1.345. Aumentano i ricoveri (+49) e le terapie intensive (+10). Complessivamente, ci sono poi 26.635 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.375 in più rispetto a ieri, più 5,4%). Altre 30.784 (1.145 in più rispetto a ieri, più 3,9%) sono a loro volta isolate pechè contatti di positivi.

Marche

Contagi in calo anche nelle Marche, dove si riscontrano 502 casi su 1.728 nuove diagnosi (quasi il 29% dei test è risultato positivo, in aumento rispetto al 26,6% di ieri). Nei due giorni precedenti erano stati 686 (28,9%) e 524 (26,6%). Testati 3.195 tamponi (1.467 nel percorso guariti) nelle ultime 24 ore. I contagi comprendono 75 soggetti sintomatici. Per gli altri si tratta di contatti domestici (104), contatti stretti di casi positivi (138), setting lavorativo (12), in ambienti di vita/divertimento (31), assistenziale (5), scolastico/formativo (14), percorso sanitario (7), rientri dall'estero (9; Bangladesh e Albania). Per altri 107 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

Puglia

Sono 762 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia (18.622 da inizio epidemia), a fronte 6.279 test. Purtroppo si registrano 10 nuovi ecessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Complessivamente in questi mesi sono stati effettuati 556.505 test, 6506 sono i pazienti guariti. 11.393 sono i casi attualmente positivi.