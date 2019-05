Roma, 19 maggio 2019 - Ultime battute per la serie A, giunta alla 37esima giornata. Se la corsa scudetto è chiusa ormai da tempo, restano ancora da definire i discorsi salvezza e Champions League. Dagli anticipi del sabato è uscito un primo verdetto: il Cagliari resta nel massimo campionato grazie al pareggio 1-1 in casa del Genoa, le cui sorti restano ancora in bilico. Sorride anche l'Udinese, che forte del 3-2 con la Spal, si allontana dal fondo classifica, mentre la Roma frena la sua rincorsa all'Europa (solo 0-0 in casa del Sassuolo). Ad aprire la domenica calcistica ci ha pensato Chievo-Sampdoria, terminata 0-0 dopo una partita tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione. Unica nota la standing ovation riservata a Sergio Pellissier: l’attaccante del Chievo, autore di 112 gol in Serie A, si ritirerà alla fine del campionato.

Alle 15 tocca invece a Empoli-Torino e Parma-Fiorentina, mentre alle 18 sarà la volta di Milan-Frosinone. Due le gare clou che si giocheranno alle 20.30: Napoli-Inter e Juventus-Atalanta. Gli uomini di Spalletti e quelli di Gasperini, divisi da un punto (66 i primi, 65 i secondi), sono in piena corsa per la Champions. A chiudere il turno ci penserà lunedì sera (alle 20.30) Lazio-Bologna.

Serie A, dirette, risultati e classifica

Empoli-Torino, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traore, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore Andreazzoli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore Mazzarri

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Parma-Fiorentina, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Sprocati, Gagliolo, Bastoni, Iacopni; Kucka, Stulac, Barillà; Siligardi, Gervinho. Allenatore D'Aversa

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Chiesa. Allenatore Montella

Arbitro: Giacomelli di Trieste