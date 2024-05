Guerra Ucraina, Kiev: "Mosca ha cercato di sfondare a Khakiv". Putin riconferma il primo ministro

09:04

Kiev riceve il primo simulatore per gli F-16

L'Ucraina ha ricevuto per la prima volta un simulatore di jet da combattimento F-16, è stato consegnato dalla Repubblica Ceca a una brigata di aviazione tattica. Lo rende noto il comandante delle forze aeree ucraine Mykola Oleshchuk, citato da Rbc-Ukraine. Il modulo principale è già stato testato e preparato per l'uso dagli specialisti ucraini. Intanto, nell'ultimo bilancio diffuso dallo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, si legge che sono quasi 480mila i soldati russi che hanno perso la vita in Ucraina da quando è iniziata l'aggressione lanciata dal Cremlino.