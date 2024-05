Putin minaccia: forze nucleari strategiche russe sempre in allerta

Roma, 9 maggio 2024 – Le forze nucleari strategiche russe sono sempre in allerta, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta", ha detto il presidente russo nel suo discorso alla Parata della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. Ieri Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, intervistato da La Repubblica, sul tema dell’atomica ha detto: "La retorica nucleare russa è da incoscienti: stiamo monitorando ma non abbiamo visto alcun cambiamento nel loro atteggiamento da questo punto di vista".

Le notizie in diretta