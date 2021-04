Roma, 3 aprile 2021 - Dopo la pausa per il triplice impegno della nazionale nelle qualificazioni verso il Mondiale in Qatar del 2022, la Serie A è tornata oggi con la 29esima giornata. Nel sabato di Pasqua per la prima volta tutte le partite si sono giocano nella stessa giornata. Nell'antipasto delle 12:30 la Sampdoria ha fermato il Milan a San Siro sull'1-1: al 57esimo Quagliarella approfitta di uno svarione difensivo rossonero per infilare Donnarumma con un pregevole pallonetto. Il Diavolo si butta all'assalto dei doriani e trova il pari all'87esimo con Hauge. Nel concitato finale palo di Kessié, ma il risultato no cambia.

Ore 15: Atalanta-Udinese 3-2, Benevento-Parma 2-2, Cagliari-Verona 0-2, Genoa-Fiorentina 1-1, Lazio-Spezia 2-1, Napoli-Crotone 4-3 e Sassuolo-Roma 2-2.

La Dea ha battuto l'Udinese, ed è a due dal Milan, e a più due sulla Juve (vincente alle 19 contro il Toro). Bene anche il Napoli, che a Crotone ha vinto grazie a Di Lorenzo 4-3. Tre punti anche alla Lazio: superato lo Spezia nel finale con il solito Caicedo, ma dal dischetto, e con due biancocelesti espulsi. Stop invece della Roma: un solo punto contro il Sassuolo. Pari anche tra Benevento e Parma e per la Fiorentina del rientrante Iachini: 1-1 con il Genoa. Successo importante per il Verona a Cagliari, sardi nei guai.

Ore 18. Il derby della Mole Torino-Juventus è finita 2-2: prima Chiesa, poi doppietta di Sanabria e definitivo pari di Cristiano Ronaldo. Per CR7 anche un record: è a quota 772 gol in partite ufficiali in carriera, come Romario nella classifica all-time. Altro stop alla Juventus dopo il clamoroso scivolone con il Benevento. Bianconeri a 56 punti al quarto posto insieme al Napoli e dietro all'Atalanta e alle due milanesi. Il Toro sale a 24, più 2 sul Cagliari terzultimo.

In serata Bologna-Inter 0-1. Lukaku regala ai nerazzurri un vantaggio in classifica sui cugini rossoneri di +8, complice lo stop del Diavolo cona i blucerchiati.

(tv: Sky calcio)

Già giocate

(Tv: Sky Calcio)

(Tv: Sky Calcio)

(TV: Sky calcio)

(Tv: Sky calcio)

(TV: Dazn)

(Tv: Dazn)

(Tv: Sky calcio)

(Tv. Dazn)