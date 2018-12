Roma, 8 dicembre 2018 - La serie A torna in campo all'indomani del derby d'Italia, che ha visto trionfare la Juventus sull'Inter per 1-0 grazie al gol di Mandzukic. E la quindicesima giornata del campionato si apre alle ore 15 con Napoli-Frosinone. Sfida (facile sulla carta) per gli uomini di Ancelotti, chiamati a vincere per cercare di arginare la fuga dei bianconeri. Alle 18, invece, toccherà a Cagliari-Roma, con Di Francesco in piena emergenza infermeria (out De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, Karsdorp e Coric). A concludere gli anticipi del sabato sarà alle 20.30 Lazio-Sampdoria, con Inzaghi pronto a rinnovare la fiducia all'undici titolare nonostante i tre pareggi consecutivi rimediati dai biancocelesti negli ultimi turni.

Serie A, risultati e classifica aggiornata

Queste dunque le partite in programma oggi:

Napoli-Frosinone, segui la diretta testuale

Formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore Ancelotti

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti. All. Longo

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

In tv: Sky Sport Serie A e 251

Cagliari-Roma, segui la diretta testuale dalle 18

Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin, Dessena, Bradaric, Farag, Ionita, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Rolando Maran

Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Under, Zaniolo, Kluivert, Schick. Allenatore Di Francesco

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

In tv: Sky Sport Serie A (canale 202)

Lazio-Sampdoria, segui la diretta testuale dalle 20.30

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: il match sarà visibile in streaming su DAZN

Le altre partite si giocheranno domani, domenica 9 dicembre. Si comincia con Sassuolo-Fiorentina alle 12.30, per seguire alle 15 con Empoli-Bologna, Parma-Chievo e Udinese-Atalanta.

Alle 18 sarà la volta di Genoa-Spal, mentre il posticipo serale delle 20.30 sarà Milan-Torino.

