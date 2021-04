Roma, 18 aprile 2021 - Si completa oggi il cartellone della 31esima giornata del campionato di Serie A con l'Inter sempre più lanciata verso lo scudetto e la Juve che sia pure a pezzi deve almeno mantenere la zona Champions. Ieri si sono disputati quattro anticipi con questi risultati Sampdoria-Verona 3-1, Crotone-Udinese 1-2, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Cagliari-Parma 4-3. In queste partite spicca l'incredibile rimonta dei sardi al termine di un match vietato ai deboli di cuore: i sardi così vincono uno spareggio salvezza con i ducali.

Oggi il cartellone vede la capolista Inter impegnata alle 20.45 nel big match di giornata al San Paolo contro un Napoli impegnato nella volata per la zona Champions. Difficile impegno per la Juve che a Bergamo contro l'Atalanta sarà priva di Cristiano Ronaldo infortunato (via alle 15). Apre il menù Milan-Genoa alle 12.30. Le altre: Lazio-Benevento e Bologna Spezia alle 15; Torino-Roma alle 18.

Serie A: classifica - calendario e risultati

