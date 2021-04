Roma, 18 aprile 2021 - Nel mondo del calcio europeo è scoppiata la guerra della Superlega. Schierati da una parte la Uefa e dall'altra i club che vogliono fondare una lega che coinvolga esclusivamente le società più importanti (e ricche) del panorama continentale. Secondo ricostruzioni di stampa, si tratterebbe di 12 club pronti a una mossa clamorosa, la creazione di un progetto elitario per il football europeo: nell'elenco figurerebbero Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e le italiane Juventus, Inter e Milan. L'elenco delle squadre della futura Superlega potrebbe presto allungarsi fino a 16-20 squadre. Al momento Psg e Bayern Monaco hanno detto no.

La Superlega, riservata ai migliori club d'Europa, andrebbe a sostituire l'attuale Champions League a partire dalla stagione 2022/23. Un progetto fortemente voluto dai top club dei principali campionati del Vecchio continente, e dall'ECA, l'Associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli. Al nuovo format del calcio europeo, con prospettive di introiti pesanti, parteciperebbero solo le big con inviti riservati sulla base del ranking e dei risultati in Europa nelle ultime stagioni.

Durissimo il comunicato della Uefa che si è espressa a nome delle tre federazioni calcistiche principali (inglese, spagnola e italiana) e delle relative Leghe nazionali (Premier League, LaLiga e Lega Serie A), facendo fronte comune anche con la Fifa e le altre federazioni: "Ci teniamo a ribadire - si legge nella nota ufficiale - che resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto fondato sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà. Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi, non può essere diversamente". Proprio il tema delle conseguenze rischia di rappresentare ulteriore benzina sul fuoco, alla luce della severa presa di posizione da parte della Uefa: "Ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali".

Il rischio è quello di andare incontro a una battaglia durissima e senza esclusione di colpi, con i club che verrebbero estromessi dai propri tornei nazionali (a loro volta depotenziati dalla mancanza dei top club storici) e i giocatori che non potrebbero più andare in nazionale, con Mondiali ed Europei privati dei campioni più famosi. Uno scenario al momento inimmaginabile.