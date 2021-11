Roma, 6 novembre 2021 - Oggi tre anticpi della 12esima giornata di Serie A. Il big match Juventus-Fiorentina, in programma alle 18, è stato vinto dai bianconeri. In precedenza alle 15 si è giocata Spezia-Torino: successo dei liguri per 1-0 con gol di Sala. Mentre in serata c'è il match tra Atalanta e Cagliari. Ieri il primo anticipo di questo turno con il 2-2 tra Empoli-Genoa, e il grifone che ha esonerato il tecnico Davide Ballardini sostituendolo con Andriy Shevchenko.

All'Allianza Stadium la Juve ha piegato 1-0 la Fiorentina con Cuadrado, entrato al 79', e in gol al 91'. La formazione viola però era rimasta in dieci dal 73' per l'espulsione di Milenkovic (doppia ammonizione). In classifica i bianconeri agganciano proprio i viola e la Lazio al sesto posto con 18 punti.

In serata a Cagliari la Dea vuole i tre punti per continuare la sua corsa a un posto in Europa, ma davanti si ritrova la formazione sarda con l'acqua alla gola e con l'infermeria piena.

Formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Deiola. All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Già giocata

Spezia-Torino 1-0, rivivi la diretta

Tabellino

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko (47' st Ferrer), Sala (26' st Salcedo), Maggiore; Verde (35' st Manaj), Nzola, Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 14 Kiwior, 17 Podgoreanu, 19 Colley, 22 Antiste, 44 Strelec). All.: T.Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (39' st Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (29' st Zaza), Lukic, Rincon (12' st Baselli), Aina; Linetty (12' st Pjaca), Praet; Belotti (12' st Sanabria). (1 Berisha, 6 Zima, 24 Verdi, 25 Kone, 27 Vojvoda, 70 Warming, 99 Buongiorno). All. Juric.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: nel st 13' Sala. Angoli: 2-3 per il Torino. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Rincon, Linetty, Amian, Nikolaou, Sanabria, Kovalenko. Spettatori: 6.953.

Juventus-Fiorentina 1-0, rivivi la diretta

Tabellino

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (1' st Lu.Pellegrini); Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot (33' st Cuadrado); Dybala (47' st Bentancur), Morata (43' st Kaio Jorge). (23 Pinsoglio, 35 Israel, 5 Arthur, 8 Ramsey, 19 Bonucci, 20 Bernardeschi, 44 Kulusevski). All.: Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33' st Duncan), Torreira (19' st Amrabat), Castrovilli (33' st Nastasic); Callejon (30' st Igor), Vlahovic, Saponara (30' st Sottil). (25 Rosati, 31 Cerofolini, 14 Maleh, 17 Terzic, 21 Egharevba, 23 Venuti, 24 Benassi). All.: Italiano.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Rete: nel st 46' Cuadrado. Espulsi: nel st 26' Niccolini (viceallenatore della Fiorentina) dalla panchina; 28' Milenkovic per doppia ammonizione. Ammoniti: Martinez Quarta, Danilo, Milenkovic, Nastasic, Rugani per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recupero: 2' e 4'. Note: spettatori 29.501.

