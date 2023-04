Mondiali basket 2023, sorteggiate le avversarie dell'Italia nel girone

Milano, 29 aprile 2023 - L'Italbasket può sorridere dopo il sorteggio del girone dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Gli Azzurri, giunti alla decima partecipazione alla competizione iridata, sono stati inseriti nel Gruppo A che si gioca a Manila, capitale delle Filippine, e affronteranno, oltre ai padroni di casa, l'Angola e la Repubblica Dominicana. Nazionali che, almeno sulla carta, non dovrebbero rappresentare un grosso spauracchio per la truppa del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco, che ha evitato pericoli certamente più grossi come Stati Uniti e Australia. Anche perché a conquistare il passaggio alla seconda fase saranno le prime due formazioni classificate.

Il calendario dell'Italia

In attesa di conoscere gli orari delle gare, che sono da definire, quello che sappiamo è che gli Azzurri debutteranno il 25 agosto contro Angola. Due giorni più tardi, i ragazzi di Pozzecco se la vedranno con la Repubblica Dominicana, mentre il 29 con le Filippine. Tutte le partite verranno disputate all’Araneta Coliseum di Manila.

I gironi

Girone A (Manila) 1. Angola 2. Rep. Dominicana 3. Filippine 4. Italia Girone B (Manila) 1. Sud Sudan 2. Serbia 3. Cina 4. Portorico Girone C (Manila) 1. Stati Uniti 2. Giordania 3. Grecia 4. Nuova Zelanda Girone D (Manila) 1. Egitto 2. Messico 3. Montenegro 4. Lituania Girone E (Okinawa) 1. Germania 2. Finlandia 3. Australia 4. Giappone Girone F (Okinawa) 1. Slovenia 2. Capo Verde 3. Georgia 4. Venezuela Girone G (Jakarta) 1. Iran 2. Spagna 3. Costa d’Avorio 4. Brasile Girone H (Jakarta) 1. Canada 2. Lettonia 3. Libano 4. Francia

La formula e le date del torneo

Nella prima fase (25/30 agosto), le 32 squadre al via sono divise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti quattro gruppi da quattro squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (quarti 5/6 settembre, semifinali 8 settembre, finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per i quarti giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre). Le selezioni che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima. Dai quarti di finale in poi, tutte le gare si disputeranno a Manila, compresa la finalissima del 10 settembre.

Leggi anche: Nba, i Lakers battono Memphis e vanno al secondo turno. Si decide tutto in gara 7 fra Sacramento e Golden State