NBA, playoff: i Lakers si prendono le semifinali. I Kings portano Golden State a gara 7

Los Angeles (Stati Uniti), 29 aprile 2023 – I Los Angeles Lakers non falliscono il secondo match point a loro disposizione, mandano al tappeto i Memphis Grizzlies con un tramortente 125-85 e chiudono la serie sul 4-2 guadagnandosi l’accesso in semifinale di Western Conference NBA, nella quale affronteranno la vincente del confronto tra Golden State Warriors e Sacramento Kings. Il sesto atto della serie tra la franchigia della California e quella del Tennessee è stato un vero e proprio assolo dei gialloviola che sono stati sospinti dalle prestazioni maiuscole di D’Angelo Russell – che ha chiuso con un bottino finale di 31 punti in 30 minuti (12/17 dal campo per lui) – , Anthony Davis (finito in doppia doppia grazie ai suoi 16 punti e 14 rimbalzi conditi con anche 5 stoppate) e LeBron James (22 punti con un chirurgico 9/13 al tiro). La vittoria dei Lakers è però stata costruita anche grazie a un eccellente lavoro difensivo che ha permesso di limitare con grande efficacia giocatori di estrema pericolosità come Desmond Bane (15 punti) e soprattutto Ja Morant, tenuto a soli 10 punti in 34’ con un a dir poco insufficiente 3/16 al tiro. A indirizzare le sorti della gara è stato il 31-20 di parziale piazzato dagli uomini di coach Darvin Ham già nel primo quarto. Una spallata che ha messo subito le cose in discesa per i gialloviola, i quali hanno poi via via incrementato il loro vantaggio toccando l’apice della loro serata sul +39 a una manciata di minuti dalla sirena conclusiva. Si ferma invece la striscia vincente dei Golden State Warriors: i campioni NBA in carica, dopo tre successi di fila, sono infatti stati nuovamente sconfitti dai Sacramento Kings che si sono imposti per 118-99 e hanno portato la serie a gara 7, la quale si giocherà alle 21.30 italiane di domani, domenica 30 aprile. Sul successo dei Kings, che possono così continuare a sognare un clamoroso colpaccio, c’è il doppio e inconfondibile timbro dell’accoppiata formata da Malik Monk, autore di 28 punti in uscita dalla panchina, e da De’Aaron Fox, il quale ha chiuso a quota 26 punti a cui ha aggiunto 11 assist. Ottimo, però, anche il contributo fornito dal “supporting” cast, in cui spiccano la doppia doppia del rookie Keegan Murray (15 punti e 12 rimbalzi) e i 12 punti con 9 rimbalzi di Trey Lyles. Serata da dimenticare, invece, per i Golden State Warriors che hanno tirato con un pessimo 37% dal campo (32/86 al tiro) e hanno pagato a carissimo prezzo le 18 palle perse finali. Ai gialloblu non sono quindi bastati i 29 punti di Steph Curry e i 22 di Klay Thompson. I Kings hanno cominciato a salire di colpi nella seconda frazione, nella quale – trascinati da Lyles e Monk – hanno saputo conquistarsi un vantaggio di sette lunghezze al culmine di un parziale di 35-26. Dopo l’intervallo, l’asticella del vantaggio Kings ha continuato ad alzarsi, ma i Golden State Warriors si sono aggrappati a Curry e hanno cercato in tutti i modi di non capitolare. Gli sforzi dei gialloblu sono però risultati vani al cospetto delle giocate vincenti di Fox, Monk e Huerter che hanno chiuso anzitempo i giochi.