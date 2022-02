Venezia, 2 febbraio 2022 – L’Umana Reyer Venezia, dopo il ko patito in campionato contro Brescia, torna a sorridere e rilancia la sua corsa in Eurocup dove ha piegato i tedeschi dell’Ulm 89-79. A dare la scossa positiva agli orogranata sono stati i contributi sontuosi di Martynas Echodas, andato in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi per un 30 di valutazione complessiva, e Austin Daye che ha chiuso a quota 21 punti. I lagunari hanno lanciato un segnale chiaro e preciso già un primo quarto dominato dalle giocate nel pitturato del già citato Echodas e dalle triple finali di Daye e Stone per il +14 interno (28-14). Veemente la reazione di Ulm che, spinta dall’ex Pesaro Semaj Christon (16 punti) e Sindarius Thornwell (21), ha completamente ribaltato i ruoli rimetttendo la gara in discussione con un parziale di 14-30. La svolta del match è però arrivata nel terzo quarto quando è salito in cattedra Daye che con 10 punti in un amen ha riportato l’ago della bilancia verso la Reyer che non si è poi più voltata indietro.



Trento rimedia l'undicesima sconfitta



Umori opposti, invece, in casa della Dolomiti Energia Trentino che in Lituania ha rimediato l’undicesimo ko in Eurocup perdendo 74-57 contro il Liektabelis dell’ex Reyer Venezia Gediminas Orelik, mattatore della gara con i suoi 21 punti conditi da 5 rimbalzi. I padroni di casa hanno subito cercato di indirizzare la gara concedendo a Trento soltanto 11 punti un primo quarto chiuso a +10 (21-11) e poi hanno saputo contenere tutti i generosi rientri della Dolomiti Energia a cui non sono bastati i 15 punti e 10 rimbalzi di Jonathan Williams.

