Eurocup, Trento saluta con un successo. Venezia battuta dal Prometey: è sesta

Bologna, 29 marzo 2023 – Si è chiusa con una vittoria e una sconfitta la regular season delle squadre italiane di basket impegnate nell’Eurocup: dopo il passo falso compiuto ieri dalla Germani Brescia – che, già certa di un pass per i playoff dove affronterà nel primo turno con gara secca i turchi del TT Ankara, è stata sconfitta dal Frutti Extra Bursaspor –, questa sera sono arrivati il successo della Dolomiti Energia Trento e il ko dell’Umana Reyer Venezia. La compagine trentina aveva ormai da qualche tempo abbandonato le speranze playoff ma è comunque riuscita ad onorare fino alla fine la competizione, battendo 72-61 i polacchi dello Slask Wroclaw tra le mura amiche della BLM Group Arena. Tra i bianconeri ci sono da segnalare le prestazioni di grandissimo spessore di Andrejs Grazulis, Luca Conti (15 punti a testa) e Diego Flaccadori, che ha chiuso la gara sfiorando la tripla doppia (per lui un bottino di 10 punti, 11 assist e 9 rimbalzi). I bianconeri non hanno perso tempo e hanno subito schiacciato sull’acceleratore grazie alle triple di Flaccadori e Atkins e alle giocate di Grazulis. Il vantaggio trentino è così via via cresciuto fino alla doppia cifra, toccata al termine di un quarto in cui Trento ha concesso soltanto nove punti agli avversari (19-9). Wroclaw è però riuscita a ritrovare il bandolo della matassa e a riaprire completamente i giochi affidandosi al tiro da fuori e a un ispirato Lukasz Kolenda (migliore dei suoi con 14 punti finali). Gli ospiti si sono infatti riportati a -2 all’intervallo lungo (29-27) e hanno dato vita a un lunghissimo e serratissimo testa a testa, che è stato risolto soltanto nelle battute finali di gara dai canestri preziosissimi mandati a bersaglio da Conti, Grazulis, Flaccadori e Udom



Venezia va ko e chiude sesta nel gruppo A





Non è andata bene, invece, all'Umana Reyer Venezia, che è stata sconfitta 93-76 sul campo della capolista Prometey Slobozahnske. Un ko non del tutto indolore per Venezia perché, nonostante fosse già certa di partecipare alla seconda fase, la formazione lagunare – anche in virtù del successo di Bourg sul Cedevita Olimpia Lubiana – è scivolata al sesto posto del girone A e affronterà nel primo turno playoff gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv. Sono ben quattro i giocatori finiti in doppia cifra nelle file del Prometey, guidati da un Gian Clavell che ha chiuso con un bottino personale di 25 punti (4/8 da due e 4/9 da tre per lui). A Venezia, che ha pagato a caro prezzo 17 palle perse, non sono invece bastati i 17 punti a testa di Jayson Granger e Amedeo Tessitori. Nel primo quarto la difesa orogranata ha patito la grande vena realizzativa dell’attacco ucraino, trascinato da Clavell e capace di produrre ben 33 punti (33-18). Le cose sono però cambiate nel corso della seconda frazione, nella quale la Reyer ha provato a risalire la corrente affidandosi all’energia di Ray eall’esperienza e ai canestri di Granger. Dal -15 gli orogranata sono così riusciti a rientrare fino al -3 di metà gara (46-43), ma dopo la pausa il Prometey ha ricominciato a correre e, con il parziale di 28-18 nella terza porzione di gara, ha definitivamente ripreso in mano l’inerzia del match.