In Riviera operatori da oltre cento Paesi

Ecomondo si conferma come un appuntamento internazionale di primaria importanza per la green economy in cui sono attesi operatori da oltre 100 Paesi e sono stati siglati accordi con 72 associazioni internazionali. Attesi 650 hosted buyer e delegazioni ufficiali da 65 paesi, in particolare da Nord Africa, Europa, Nord America, America Latina e Asia, con un notevole incremento dall’Asia. L’edizione 2024 prevederà un focus particolare sullo sviluppo dell’economia circolare nel continente africano in linea con il piano Mattei della presidenza del Consiglio, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Questo progetto mira a promuovere la sostenibilità e lo sviluppo socioeconomico in Africa, in linea con gli obiettivi di investimento del governo italiano nel continente. Il ruolo internazionale di Ecomondo si estende anche attraverso una serie di eventi satellite organizzati in diversi Paesi, come Ecomondo China-Cdepe, Ecomondo Mexico e il Green Med Symposium di Napoli. Questo network globale facilita lo scambio di conoscenze, tecnologie e best practice, posizionando Ecomondo come catalizzatore chiave per la cooperazione internazionale nella transizione ecologica e nell’innovazione sostenibile.