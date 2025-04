Papa Francesco in visita al carcere di Regina Coeli. “La Pasqua? La vivrò come posso”

Roma, 17 aprile 2025 – Papa Francesco è in visita privata nel carcere di Regina Coeli. Il Pontefice è giunto nella casa circondariale a bordo della sua 500 bianca con i vetri oscurati per incontrare un gruppo di 70 detenuti. Non certo una novità. Come ha sempre fatto durante il Giovedì Santo, Bergoglio ha deciso di trascorrerlo fuori dal Vaticano con persone in difficoltà. Nel 2018 aveva scelto sempre il carcere romano per celebrare la messa in Coena Domini con il tradizionale rito della lavanda dei piedi.

Il Papa, che si è presentato senza i naselli per l’ossigeno, è stato accolto dall’ovazione dei detenuti: “Francesco, Francesco”. A riceverlo nel piazzale principale la direttore Claudia Clementi e il personale del penitenziario. All’uscita, ai giornalisti che gli chiedevano come vivrà la Pasqua, ha risposto: “La vivrò come posso”.

Nonostante la convalescenza a Santa Marta da oltre una settimana, Francesco ha regalato diverse sorprese ultimamente recandosi anche fuori dal Vaticano (sabato è stato a Santa Maria Maggiore). Ieri, poi, è tornato all'attività pubblica incontrando i medici dell’ospedale Gemelli, una settantina di persone.