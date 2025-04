Funivia Faito: cade in un dirupo la cabina a monte. Quattro morti e un disperso

Napoli, 17 aprile 2025 – Tragico incidente alla funivia del Faito: è caduta la cabina a monte, ci sono 4 morti e un disperso. Difficoltà di comunicazione e maltempo stanno rendendo difficili le operazioni a circa 1.200 metri di altitudine in territorio di Vico Equense, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, la cabina a monte sarebbe precipitata al suolo prima di arrivare in stazione. A valle, nella stazione di Castellammare di Stabia, sono stati messi in salvo tutti i passeggeri, in gran parte turisti stranieri. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia. La situazione è monitorata dalla Prefettura di Napoli. Al termine delle operazioni di soccorso, la Procura di Torre Annunziata aprirà un'inchiesta.

Funivia del Faito: i soccorsi (Ansa)

