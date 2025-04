Meloni-Trump, "una very special relationship". Oggi il bilaterale alla Casa Bianca

Roma, 17 aprile 2025 – La premier italiana Giorgia Meloni è a Washington, dove oggi incontra il presidente americano Donald Trump. Previsto un pranzo alle 12.05 (le 18.05 in Italia) nel Cabinet Room tra i due leader (chiuso alla stampa) e un'ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale (con il pool dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani). Non è in programma una conferenza stampa congiunta al termine. Martedì sera nuovo colloquio telefonico con la presidente Ue Ursula von der Leyen. Le due leader “hanno coordinato la visita”, spiega una portavoce europea. “È una fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità e lavorare con pragmatismo. La priorità è ridurre le barriere e restare a fianco di chi produce”, dice Meloni.

