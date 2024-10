Le infinite virtù di una fonte millenaria. Un protocollo salutare targato Maremma

Importante riconoscimento per le Terme di Saturnia natural destination premiate da Condé Nast Uk readers’ choice awards 2024 come ’la miglior destination Spa in italia e la settima in Europa’. Terme di Saturnia Natural – tempio di longevità nel cuore della Maremma, parte del gruppo Terme&SPA Italia fondato nel 2021 – lancia Terme di Saturnia Method, un protocollo messo a punto per ritrovare forma fisica e benessere generale abbinando l’attività fisica a una strategia alimentare e a trattamenti selezionati.

A Terme di Saturnia, immersi nella bellezza di una natura incontaminata e guaritrice, il primo trattamento è l’acqua termale che sgorga da 3000 anni dal cuore della terra a 37,5° e grazie alla sua potenza e alle sue straordinarie caratteristiche offre numerosi benefici. Stimola il metabolismo basale, riduce la ritenzione idrica, riattiva la circolazione e aumenta l’attività delle cellule epatiche che favoriscono la riduzione della glicemia, l’aumento della produzione di bile destinata alla digestione dei grassi e la riduzione dell’assorbimento intestinale di colesterolo.

Bevuta a digiuno a piccole dosi, l’acqua termale di Saturnia facilita i processi digestivi e influisce positivamente sui problemi gastrointestinali. Infine, esercita sulla pelle una naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, detergenti e antisettiche. Terme di Saturnia Natural Destination sta lavorando attivamente per esportare il suo metodo, sviluppando protocolli ad hoc che permettano di valorizzare i pilastri fondamentali del ’Method’ anche al di fuori del contesto toscano.

L’obiettivo è trasferire l’heritage unico, l’expertise maturata in oltre un secolo di attività e l’impegno costante nella ricerca, rendendo accessibili i benefici della sua iconica acqua termale e delle tecniche innovative in nuovi luoghi.