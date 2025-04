Come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione cambiano le modalità di protezione

Con salute e sicurezza sul lavoro si indica un insieme di condizioni ideali di benessere dei lavoratori nei luoghi in cui si svolge la loro attività quotidiana. Tali condizioni possono essere raggiunte attraverso l’adozione di specifiche misure preventive e protettive, volte a evitare o ridurre al minimo l’esposizione ai rischi connessi all’attività lavorativa, limitando o eliminando anche infortuni e malattie professionali. Tenuto conto, dunque, della straordinaria rilevanza di queste tematiche (oggi più che mai di stretta attualità), si è deciso di dedicare ogni anno una giornata a questo specifico ambito di interesse. E così sarà, ovviamente, anche nel 2025. La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di quest’anno, che sarà celebrata il prossimo 28 aprile, si concentrerà sul tema: “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”. La campagna per la Giornata mira a far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando il settore, attraverso l’automazione, l’impiego di strumenti intelligenti per la salute e la sicurezza, i sistemi di monitoraggio, la “realtà estesa”, la realtà virtuale e la gestione algoritmica del lavoro. La trasformazione digitale ha portato a un’evoluzione delle modalità lavorative, anche tramite il ricorso al telelavoro e alle piattaforme digitali, che saranno anch’esse oggetto di approfondimento durante gli eventi previsti per la Giornata. L’adozione di strumenti avanzati, come sensori intelligenti, analisi predittiva e realtà aumentata, sta infatti modificando il modo in cui le aziende identificano e mitigano i rischi professionali. Tuttavia, queste innovazioni pongono anche nuove sfide, come la necessità di regolamentazioni adeguate e la formazione dei lavoratori per un utilizzo sicuro ed efficace di tali strumenti. Durante la Giornata Mondiale 2025, esperti, istituzioni e parti sociali si confronteranno su come bilanciare il progresso tecnologico con la tutela della salute, assicurando che l’evoluzione digitale sia sempre al servizio della sicurezza e del benessere dei lavoratori. Nel periodo che precede la Giornata, l’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) pubblica solitamente un rapporto per analizzare le tematiche legate all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l’ILO, la maggior parte degli incidenti può essere evitata attraverso l’adozione e il rispetto di normative adeguate. La prevenzione è quindi fondamentale per ridurre il numero di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità della vita dei lavoratori e aumentando la produttività delle aziende. La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro rappresenta dunque un’importante occasione per riflettere sulle condizioni lavorative e promuovere azioni concrete volte a garantire ambienti di lavoro più sicuri e salubri. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti collaborino per sviluppare e implementare strategie efficaci di prevenzione, contribuendo così al benessere dei lavoratori e al progresso sociale ed economico. È necessario partire dagli aspetti positivi offerti dalle nuove tecnologie, implementando al contempo regole appropriate affinché tali innovazioni restino sempre e comunque strumenti utili all’essere umano.