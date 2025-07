"La competizione da sola non è una garanzia di crescita del mercato"

"L’ordine sociale così come lo conosciamo da alcuni secoli ha visto un equilibrio dinamico tra competizione e cooperazione - spiega il professor Stefano Zamagni, economista, docente di Economia Civile all’Università di Bologna e presidente emerito della Pontificia Accademia delle Scienze sociali -. La competizione rappresenta l’essenza dell’economia di mercato, ma viene tenuta a bada dalla cooperazione. Senza quest’ultima la sola competizione trasforma il mercato in una giungla dove vince il più forte che sottomette il più debole".

Questo equilibrio oggi è diventato a rischio?

"Negli ultimi decenni purtroppo e per colpa di tutti, dagli economisti ai politici e persino ai media, si è insistito solo e troppo, anche se a volte in buona fede, sull’aspetto competitivo a scapito di quello cooperativo. Dimenticandosi o non conoscendo la differenza tra economia e tecniche economiche e del fatto che la sola competizione non garantisce la crescita della produttività".

Perché?

"Perché senza cooperazione è dimostrato che l’efficienza diminuisce. Pensi al miracolo economico dell’Italia del Dopoguerra. Un Paese distrutto è rinato grazie a una classe dirigente imprenditoriale, intellettuale e politica che ha promosso la coesione sociale equilibrando come si diceva il principio della competizione con quello della cooperazione, senza dimenticare la dottrina sociale della Chiesa".

Un equilibrio che deve essere recuperato?

"Recuperare e mantenere vivo questo equilibrio è essenziale. Del resto della sua essenzialità aveva parlato già Platone mentre Aristotele ci ha spiegato che chi nella prima fase vince tutto poi può solo perdere ciò che ha vinto! E questo vale ancora di più oggi per i giovani tra i quali la voglia di primeggiare supera quella di aiutarsi. Così si rischia di impoverirsi, di chiudersi in sé stessi anche poi a livello familiare, dimenticandosi che se uno più uno fa due, uno con uno fa tre…". A.Pe.