Una responsabilità condivisa per aziende e istituzioni fin dal 1989

La sicurezza sul posto di lavoro è una delle conquiste più importanti per i lavoratori e per il mondo del lavoro, sebbene questo diritto venga spesso messo in pericolo da procedure e comportamenti poco attenti alla prevenzione. La salute sul luogo di lavoro, oltre a rappresentare un diritto per il lavoratore, è anche un interesse per l’impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e, di conseguenza, più produttivo. È un interesse anche per la società nel suo insieme, che si trova così a sostenere minori costi sociali legati a infortuni e malattie professionali. Facciamo ora un po’ di storia: la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nasce nel 2003 su iniziativa dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Quest’ultima è un’agenzia delle Nazioni Unite che si batte per i diritti umani e per la giustizia sociale, con un focus particolare su quelli legati al lavoro in tutte le sue forme. Celebrare questa giornata, fin dai suoi primi anni di vita, ha sempre avuto come obiettivo la promozione dell’importanza della prevenzione dei rischi di infortunio, morte o malattia sul luogo di lavoro, oltre al rispetto del contratto e delle normative a tutela dei lavoratori. La Giornata Mondiale, come già accennato, ha un fine ben preciso: promuovere un’azione comune per sviluppare una nuova e positiva cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. È importante ribadire che si tratta di un impegno collettivo e non individuale. Tutti devono contribuire al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro: istituzioni, datori e datrici di lavoro, lavoratori e lavoratrici. Parti che condividono diritti, doveri e responsabilità. L’obiettivo è un cambiamento radicale dell’idea che la sicurezza sia legata esclusivamente alla gestione dell’emergenza, affinché diventi invece parte integrante e naturale della quotidianità lavorativa. Date queste premesse, non è difficile comprendere perché la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro ricorra lo stesso giorno della Giornata Internazionale in Memoria dei Lavoratori (conosciuta in inglese con diversi nomi: International Workers’ Memorial Day o International Commemoration Day for Dead and Injured). La Giornata Internazionale in Memoria dei Lavoratori fu istituita nel 1989 su iniziativa dell’AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), la più grande federazione statunitense di sindacati. La data del 28 aprile è stata scelta in quanto anniversario della promulgazione dell’Occupational Safety and Health Act del 1970.