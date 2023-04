Essere sicuri anche nel settore chimico

Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, è importante implementare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) personalizzato per la specifica unità produttiva o logistica dell'impresa. Tale sistema deve essere progettato tenendo conto delle attività svolte e dei rischi lavorativi associati alla tipologia dell'azienda per gestire e monitorare tutti i rischi connessi. L'INAIL ha recentemente pubblicato un documento aggiornato in collaborazione con Federchimica che si propone di essere un punto di riferimento per la gestione corretta degli aspetti di salute e sicurezza per tutte le imprese chimiche che vanno in Italia. L'atto sottolinea l'importanza della fase di pianificazione del sistema di gestione, che definisce l'architettura del sistema in funzione del campo di applicazione, la declinazione degli obiettivi di salute e sicurezza e le modalità per il loro raggiungimento. La pianificazione del sistema di gestione deve tenere conto dell'esito dell'analisi del contesto e della valutazione dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate. Inoltre, le procedure gestionali, organizzative e operative necessarie all'intera pianificazione dell'attività dell'impresa devono essere integrate dalle componenti di salute e sicurezza previste nel piano operativo specifico.