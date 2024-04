Carico merci pericolose: come gestirlo

Il Consulente ADR ha un ruolo cruciale nella gestione sicura del carico di merci pericolose. Dalla conformità normativa all'analisi approfondita dei rischi, passando per l'implementazione di strategie preventive e la gestione nel caso di emergenze, si impegna a garantire che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle normative vigenti: fondamentale, pertanto, è una stretta collaborazione con le aziende, soprattutto nella definizione di procedure specifiche e nell'implementazione di sistemi di controllo avanzati. Inoltre, deve saper sfruttare le innovazioni tecnologiche per migliorare ulteriormente i protocolli di sicurezza, guidando il settore dei trasporti verso un futuro più smart: dall'utilizzo di sistemi di Monitoraggio Remoto per una supervisione continua a Sensori Intelligenti per la prevenzione attiva, Intelligenza Artificiale per analisi predittive e Sistemi Integrati per un approccio coeso.