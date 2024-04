Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro Conquiste di oggi, gli obiettivi e i progetti

Con salute e sicurezza sul lavoro (comunemente “sicurezza sul lavoro”) si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che è possibile raggiungere attraverso l'adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o ridurre al minimo la possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali. In base alle leggi più generali, i datori di lavoro hanno il dovere di prendersi ragionevolmente cura della sicurezza dei loro dipendenti. Normative specifiche di solito aggiungono poi altri doveri specifici e creano testi con il potere di regolare le varie problematiche di sicurezza: i dettagli variano da nazione a nazione. è a questi, così come ad altri principi, che si rifà la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile. L'obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il focus degli ultimi anni si è incentrato sulla sfida dell'innovazione sostenibile, ossia sulle tecnologie e sulle metodologie che permettono di migliorare la qualità del lavoro riducendo i rischi. L’evento è solito prevedere diversi momenti di approfondimento e di confronto tra gli esperti del settore e i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle imprese e dei sindacati. Inoltre, sono spesso presentati alcuni casi di successo di imprese che hanno investito in soluzioni innovative per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Grazie a queste esperienze concrete, si può infatti comprendere in modo più approfondito l'importanza delle buone pratiche in campo lavorativo. Il 28 aprile rappresenta quindi una giornata importante per riflettere sulla sfida della sicurezza e della salute sul lavoro, nonchè sui possibili percorsi di innovazione sostenibile da intraprendere per migliorare la qualità della vita dei lavoratori. L'aggiornamento del quadro normativo, il potenziamento dell'attività di vigilanza sul territorio e l'impegno a costruire giorno dopo giorno, insieme a tutte le istituzioni coinvolte e le parti sociali, una cultura della sicurezza sul lavoro, sono la rotta che occorre percorrere per rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri.