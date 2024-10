Le terme si alleano nella guerra ai disturbi femminili. I percorsi del Coter

Dalle patologie vascolari alle problematiche osteoarticolari, circolatorie o legate al periodo della menopausa, fino ai disturbi tipici dell’età fertile. Le terme sono il miglior alleato della salute delle donne, come provano diversi studi che certificano l’efficacia delle cure nella prevenzione e cura del benessere femminile. Le Terme dell’Emilia-Romagna propongono percorsi studiati su misura, in grado di favorire l’equilibrio psicofisico femminile.

Lo sottolina il COTER, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, presieduto da Lino Gilioli. Percorsi termali su misura risultano la soluzione ottimale nel prevenire e contrastare alcune delle problematiche tipiche delle donne tra cui , ad esempio, i gonfiori e la pesantezza alle gambe.

La prevenzione dovrebbero quindi includere – oltre ad uno stile di vita sano – cicli termali a base di bagni con idromassaggio in acque salsobromoiodiche e solfuree dall’ effetto antinfiammatorio e drenante per riattivare la circolazione, insiema al percorso vascolare, con alternanza di acqua termale calda e fredda in corridoi con idromassaggi,.

Presso i 23 centri termali dell’Emilia Romagna è possibile seguire programmi personalizzati di prevenzione per la menopausa, che comprendono visita ginecologica, densitometria ossea, valutazione del rischio cardiovascolare e, a conclusione, eventuali consiglio terapeutici, dietetici e stili di vita personalizzati. Studi condotti su un campione di donne fra i 45 e i 51 anni hanno dimostrato che il trattamento con l’acqua salsobromoiodica delle Terme dell’Emilia Romagna agisce efficacemente sia a livello endocrino che a livello generale e locale, rallentando i problemi menopausali. Le acque si rivelano un valido aiuto anche nel trattamento dei disturbi ostearticolari e artritici.

