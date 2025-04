Lavoro più sicuro nei porti. Garanzie sul nuovo codice Ilo

Nel cuore del sistema logistico globale, i porti rappresentano non solo snodi strategici per il commercio internazionale, ma anche ambienti di lavoro complessi dove la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è una priorità imprescindibile. In questo contesto, il nuovo documento Inail 2025, che aggiorna l’edizione del Codice Ilo del 2005, si propone come guida fondamentale per la gestione tecnica e procedurale delle operazioni portuali, offrendo linee guida aggiornate che riflettono le migliori pratiche internazionali. Pur non avendo valore vincolante, il Codice Ilo è il risultato di una revisione partecipata a livello globale, che coinvolge governi, datori di lavoro, sindacati ed esperti, e mira a promuovere standard più elevati di prevenzione e protezione in ogni fase dell’attività portuale. La complessità delle operazioni nei porti contemporanei – dalla movimentazione dei container all’accesso alle navi, dalla gestione delle infrastrutture alla regolazione dei flussi di merci e persone – impone una visione integrata dei rischi e una pianificazione attenta degli interventi. Il documento pone l’accento su diversi aspetti fondamentali: dalle misure strutturali come illuminazione e segnaletica alla formazione continua dei lavoratori, dalla corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale all’adozione di tecnologie innovative, fino alla costruzione di una cultura della sicurezza condivisa. Particolare attenzione è dedicata alla promozione di politiche sensibili al genere, volte a garantire equità di trattamento, accesso alla formazione e partecipazione alle decisioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, così come al tema delle malattie professionali, comprese quelle trasmissibili, attraverso servizi di medicina del lavoro e sistemi efficaci di sorveglianza sanitaria. Il Codice Ilo aggiornato si configura quindi come uno strumento concreto per promuovere il lavoro dignitoso nei porti, un riferimento dinamico da adottare, consultare e aggiornare per rispondere con efficacia alle sfide attuali e future, nel rispetto delle normative internazionali e in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni lavorative. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile costruire ambienti portuali sempre più sicuri, sostenibili e inclusivi. La sicurezza, infatti, non è un vincolo ma una leva strategica di sviluppo. E garantire salute e dignità significa investire sul valore delle persone che fanno vivere ogni giorno questi snodi vitali.