Videosorveglianza doppia. Così Siena blinda il centro

Sicurezza, prevenzione, consapevolezza. Questi concetti sono messi in evidenza a Siena dopo la diffusione del DL Sicurezza. Oltre le polemiche, infatti, ci sono amministrazioni e giunte comunali che cercano di mettersi in pari sul piano della tutela comunitaria. I cittadini e la sicurezza collettiva sono al primo posto nell’agenda politica, per questo i consiglieri del Sindaco Nicoletta Fabio rimarcano ulteriormente l’importanza di collaborare e fare rete: «Crediamo fermamente che tutte le misure di prevenzione e mitigazione siano di supporto alle azioni di presidio della sicurezza urbana. In proposito il Comune di Siena, lo scorso anno, fu protagonista di una proposta progettuale per il potenziamento delle postazioni di videosorveglianza». Il pestaggio in via Pianigiani – avvenuto in pieno centro – ha lasciato di stucco una comunità sempre attenta alla salvaguardia di giovani e adulti. Motivo in più per tornare a investire su mezzi e possibilità per rendere più sicuro il territorio. L’ordine pubblico resta in prima linea: «Le telecamere di sorveglianza rappresentano uno strumento utile in termini di dissuasione e identificazione degli autori di atti illeciti», hanno concluso i consiglieri del Sindaco.