Regione e Inail lavorano insieme. Così è nato “Marche Sicure”

La Regione Marche, insieme all’Inail e all’Anmil, ha siglato un importante protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nella quotidianità dei cittadini. Il progetto, dal titolo “Marche Sicure”, resterà attivo fino al 31 dicembre 2028 e punta a garantire condizioni di vita, lavoro e salute più sicure attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione. Alla firma erano presenti il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, il direttore generale Inail Marcello Fiori e i rappresentanti di Anmil e Anmil Pro. Tra le iniziative già avviate, spicca la Scuola regionale della Testimonianza, la prima esperienza in Italia che forma vittime di infortuni affinché diventino formatori, portando la loro esperienza diretta nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Da questa iniziativa è nata la cooperativa Anmil Pro, impegnata nella promozione della prevenzione. «La lotta contro gli infortuni deve diventare un segno di maturità per la nostra società», ha dichiarato Acquaroli, sottolineando il valore della testimonianza come strumento educativo. L’assessore Aguzzi ha evidenziato l’innovatività dell’accordo e il sostegno di Inail, che ha stanziato 320 mila euro per corsi di formazione aggiuntiva destinati ai lavoratori. Il protocollo “Marche Sicure” si presenta così come un modello concreto di collaborazione istituzionale, orientato alla creazione di una cultura della sicurezza diffusa, consapevole e partecipata.