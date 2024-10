Da Montecatini ai Bagni di Pisa. Un’immersione nel benessere

Toscana, tra benessere, ambiente, storia e cultura. Un viaggio possibile grazie alle terme. Tra le località più conosciute c’è Montecatini, che ha fatto della cura del corpo e dello spirito il suo tratto distintivo. Le acque di Montecatini, ricche di sali minerali, sgorgano da sorgenti naturali e sono famose per le proprietà depurative e digestive. Leopoldina, Tettuccio, Regina e Rinfresco sono le quattro acque che ‘nascono’ a una profondità di 60-80 metri. Il tutto in un contesto caratterizzato da splendidi palazzi in stile liberty e neo-gotico, che fanno da cornice a uno dei parchi termali più affascinanti del Belpaese. Molte le terapie praticate: dalle cure idropiniche alla balneoterapia, passando per fangoterapia, riabilitazione termale e terapia inalatoria. Info su www.termemontecatini.it.

Basta spostarsi di pochi chilometri per trovare un’altra tappa imperdibile. A Monsummano si trova la Grotta Giusti, la grotta termale naturale più grande d’Europa. Una cavità millenaria, che si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo, divisa in tre aree: Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature dai 28 ai 34 gradi. Il vapore emanato è benefico e terapeutico.

Sul fondo della grotta si trova il Limbo, un lago cristallino di acque termali calde dalla temperatura costante di 36 gradi, che sgorgano dalla ricca falda idrotermale del Montalbano, dove si arricchiscono di preziosi minerali e oligoelementi. Per la loro azione antinfiammatoria e rilassante sono un vero strumento di prevenzione e di cura. Il resort Grotta Giusti, costruito intorno alla grotta, offre anche piscine termali all’aperto, massaggi e trattamenti di bellezza. Tutte le informazioni sul sito www.grottagiustispa.com.

Non lontano da Pisa, a San Giuliano Terme, si trova un altro gioiello le cui acque erano già conosciute ai tempi di etruschi e romani: Bagni di Pisa. Lo stabilimento si trova all’interno di una villa settecentesca che fu residenza del Granduca di Toscana. Le acque termali sono ricche dei preziosi minerali e oligoelementi dei monti Pisani. Vengono usate così come sgorgano dalla sorgente e hanno un’azione antinfiammatoria e rilassante, preziosa per la salute, che può essere potenziata dal tipo di applicazione. Il fango termale maturo è uno di questi: trasmette il calore e concentra gli oligoelementi delle acque termali con effetti analgesici, rilassanti e disintossicanti. Le acque di Bagni di Pisa, inoltre, sono benefiche anche per le vie respiratorie. Bagni di Pisa è anche un resort con una spa (www.bagnidipisa.com) che eroga una serie di trattamenti per pensati per le persone o le coppie.