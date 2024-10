Camminata nel bosco accompagnati dalla guida. Nel pomeriggio ingresso nelle

piscine termali interne ed esterne dotate di vari idromassaggi, cascate per la cervicale e per la dorsale, bagno di calore in sauna panoramica con doccia termale, grotta termale

con cascatelle rigeneranti, massaggio con tamponi caldi al fieno, una tisana termale e dolcezze artigianali. La proposta delle terme di Dolomia per una giornata di benessere a 158 euro.