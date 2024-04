Spring, aria di... primavera

La Dacia Spring vive un restyling in questo 2024 e si conferma come l'opzione più economica sul mercato per quanto riguarda le citycar elettriche. Con due varianti di motogeneratore da 45 e 65 cv, entrambe alimentate da una batteria da 26,8 kWh, la Spring è progettata per l'uso urbano, con un'autonomia dichiarata di 225 km. Con due allestimenti distinti, Expression ed Extreme, il modello offre un'ampia gamma di opzioni per personalizzare l'esperienza di guida. Per i professionisti e le aziende, non mancano le opzioni: le varianti Business e Cargo offrono soluzioni su misura per le esigenze lavorative, confermando la versatilità e la praticità di questa citycar elettrica. Il prezzo è a partire da soli 17.900 euro per la versione Expression da 45 cv, soprattutto considerando gli incentivi auto 2024. E per chi cerca il massimo, la versione Extreme offre un'esperienza premium, con un infotainment da 10” e una serie di funzionalità avanzate.