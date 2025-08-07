Operazioni per 4-5 mesi, un milione di sfollati: ecco il ‘piano Netanyahu’ per Gaza. Capo Idf: “Israele finirà in un buco nero”

Tel Aviv, 7 agosto 2025 - In vista della riunione del gabinetto di sicurezza previsto alle 18 (le 17 ora italiana) a Gerusalemme in cui verrà discussa l'eventuale occupazione della Striscia, trapelano i dettagli del 'piano Netanyahu', che prevede un'attività militare graduale di 4-5 mesi: l'Idf inizierà con la presa di Gaza city. Gli abitanti, circa un milione di persone (metà dei residenti della Striscia), saranno evacuati. Operazione logistica di primo livello che durerà settimane in cui saranno costruite infrastrutture temporanee per gli sfollati con l'ingresso di grandi quantità di aiuti.
Il capo dell’Idf però mette in guardia sui rischi: secondo indiscrezioni negli ultimi giorni Zamir avrebbe detto ai collaboratori che "la conquista della Striscia trascinerà Israele in un buco nero".
Durante la riunione del gabinetto di sicurezza delle 18 sul piano sull'occupazione di Gaza il capo di stato maggiore Eyal Zamir dovrebbe mettere in guardia su rischi, "soprattutto senza una decisione chiara su ciò che verrà dopo, avvertendo che la situazione rischia di complicarsi". Secondo indiscrezioni negli ultimi giorni Zamir avrebbe detto ai collaboratori che "la conquista della Striscia trascinerà Israele in un buco nero". Il piano dei generali prevede: l'accerchiamento di Gaza city e dei campi centrali per isolare il territorio e confinare i combattimenti. Poi: fuoco massiccio, ingressi truppe mirati, evitare trappole.
