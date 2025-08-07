Il Sud della Francia brucia: il maxi incendio partito da Ribaute distrugge borghi e vigneti. Ora si spera nella brezza marina

Parigi, 7 agosto 2025 - Diversi villaggi nel sud della Francia sono in stato di massima allerta nel terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, scoppiato l'altro ieri pomeriggio dal villaggio di Ribaute, tra Carcassonne e Narbona, e poi propagatosi nel massiccio delle Corbières.

Le fiamme continuano a devastare migliaia di ettari, sebbene la loro intensità sia diminuita. Il vento che spingeva il rogo verso la costa mediterranea è cambiato nel pomeriggio di ieri, deviando il pericolo verso il massiccio delle Corbieres, e quindici comuni sono già stati colpiti direttamente o indirettamente.

Maxi incendio nel sud della Francia tra Carcassonne e Narbona

Oltre 2.100 pompieri sono ancora mobilitati, con il sostegno della gendarmeria e dell'esercito. Le fiamme hanno già devastato 16.000 ettari di vegetazione (più dell’intera città di Parigi) e pinete in quella che è una delle zone più belle di Francia, nota per i suoi borghi storici, i paesaggi mozzafiato e le vigne a perdita d'occhio.

Il bilancio umano resta di un morto - una donna di 65 anni - 2 feriti tra i civili, di cui uno grave, e 11 feriti tra i vigili del fuoco, di cui uno grave. Sul piano materiale, le fiamme hanno danneggiato al momento 36 abitazioni e una quarantina di veicoli, anche se le cose sembrano andare leggermente meglio rispetto agli ultimi due giorni.

"La progressione del fuoco è rallentata", ha confermato la prefettura dell'Aude in un punto stampa convocato stamattina. E questo grazie alle "condizioni favorevoli" della notte: "assenza di vento e calo delle temperature".

E la tramontana, un vento secco e caldo che alimenta l'incendio, è stata soppiantata da una brezza marina che porterà aria più umida e meno favorevole alla propagazione dell'incendio. Ci sono ancora 90 km di margini boschivi, il che rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Mille dei 2.200 residenti colpiti dall'incendio sono stati evacuati dalle loro case.

Cittadinanza e turisti sono invitati a restare confinati, salvo ulteriori ordini di evacuazione. Intervistato da Bfmtv, il colonnello Christophe Magny, capo dei pompieri di zona, spera di riuscire a domare l'incendio in giornata. "Faremo tutto il possibile per domare il fuoco oggi, prima che il vento torni", ha detto.

Di fronte all'incendio, sono state mobilitate tutte le risorse aeree nazionali.

Anche l'Unione Europea ha annunciato di essere "pronta a mobilitare" risorse."L'Europa è al fianco della Francia mentre i peggiori incendi boschivi della sua storia recente imperversano nella regione dell'Aude", ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, su X. Alla fine di luglio, a metà della stagione estiva, la Protezione Civile aveva registrato oltre 15.000 ettari bruciati in tutto il paese, con 9.000 incendi divampati, principalmente sulla costa mediterranea. Si tratta dell'incendio più grande in Francia da quasi vent'anni.