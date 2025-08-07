Roma, 7 agoato 2025 - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump nei prossimi giorni e i lavori per il summit sono iniziati. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Su suggerimento della parte americana, è stata concordata un'intesa di principio per tenere nei prossimi giorni un incontro bilaterale al massimo livello, ovvero tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha detto il diplomatico citato da Ria Novosti. "Ora, insieme ai nostri colleghi americani, stiamo iniziando un lavoro specifico". La sede dell'incontro è stata concordata "in linea di principio" e il Cremlino ne darà comunicazione in seguito, ha riferito ancora Ushakov. Sembra invece lontana la possibilità di un vertice a tre che coinvolga anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, ha dichiarato che durante l'incontro di ieri tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, l'inviato Usa "ha accennato" alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che "la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti". Lo riporta la Tass.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. "In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare", ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin "molto presto".