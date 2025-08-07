Roma, 7 agoato 2025 - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump nei prossimi giorni e i lavori per il summit sono iniziati. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Su suggerimento della parte americana, è stata concordata un'intesa di principio per tenere nei prossimi giorni un incontro bilaterale al massimo livello, ovvero tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha detto il diplomatico citato da Ria Novosti. "Ora, insieme ai nostri colleghi americani, stiamo iniziando un lavoro specifico". La sede dell'incontro è stata concordata "in linea di principio" e il Cremlino ne darà comunicazione in seguito, ha riferito ancora Ushakov. Sembra invece lontana la possibilità di un vertice a tre che coinvolga anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

