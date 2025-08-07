Omicidio Foggia, una donna accoltellata sotto casa: aveva denunciato l’ex compagno. La vicina: “Ho sentito un urlo disumano”

Foggia, 7 agosto 2025 – È stata uccisa a coltellate a pochi metri da casa. È una donna di 46 anni di origini marocchine la vittima dell’omicidio avvenuto questa notte in vico Cibele a Foggia, a poca distanza dall'abitazione in cui viveva la donna. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore. "Ho sentito un urlo disumano”, racconta una vicina di casa.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna quando si è accorta del pericolo ha contattato le forze dell'ordine ma l'aggressore l'ha subito colpita con un coltello ed è poi scappato. Sul posto è arrivata la Polizia che ha avviato le indagini e le ricerche dell'assassino. È caccia all’ex compagno che la donna aveva denunciato per violenze.

L’ex compagno è ricercato

È ricercato dalla scorsa notte l'ex compagno della donna di 46 anni uccisa attorno all'una a coltellate dinanzi alla sua abitazione nel centro storico di Foggia. Sembra che l'uomo, anche lui marocchino come la vittima, dopo essere stato denunciato dall'ex compagna fosse sottoposto a misure a tutela della donna, come il divieto di avvicinamento. Non avrebbe una dimora fissa.

L a donna era protetta dalla normativa Codice Rosso. Abitava da sola in un appartamento nel centro storico ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione.

La dinamica dell’omicidio

Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione, ma sembra che la donna sia stata aggredita per strada dall'uomo che poi è scappato. A quanto si apprende, la vittima, accortasi della presenza del suo ex compagno, sarebbe riuscita a telefonare alle forze di polizia che però sono arrivate quando l'aggressione mortale si era già consumata. "Ho avvertito un urlo disumano. Poi le grida di un'altra donna accorsa fuori. Qualche minuto dopo sono giunti sul posto la polizia e i sanitari del 118. Ma per la marocchina non c'era nulla da fare", racconta un residente della zona.

L’incontro con l’assassino

Stando a una prima ricostruzione, la 46enne è rientrata a casa intorno alle 2 per poi uscire subito dopo quando ha incontrato il suo assassino. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalla grida della donna. Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia che, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

Notizia in aggiornamento