L’autopsia sul corpo di Simona Cinà: è morta per annegamento. Esclusi infarto e patologie silenti

Palermo, 7 agosto 2025 - Simona Cinà sarebbe morta per annegamento. Si tratta dei primi esiti dell’autopsia sul corpo della giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato nella piscina di una villa di Bagheria in cui stava festeggiando la laurea di due amici. L’esame non ha fatto emergere problemi cardiaci. Non è stato chiarito però l'orario esatto del decesso.

L’autopsia avrebbe dunque escluso un infarto o patologie congenite silenti. La ragazza sarebbe annegata, come dimostrerebbe l’acqua ritrovata nei polmoni. Non è chiaro, però, se sia finita sott'acqua e sia affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o se a provocarlo sia stata l'assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertalo sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici.

L’esame autoptico è stato effettuato nell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Presenti nell'edificio anche i familiari i quali hanno sempre ribadito che Simona, pallavolista e nuotatrice provetta, non soffriva di alcuna patologia.

La giovane si era immersa, intorno alle 3,30 del mattino di sabato 2 agosto, per fare un bagno in una piscina della villa di Aspra In cui due suoi amici festeggiavano la laurea. Nessuno si è accorto di lei per alcuni minuti e poi è stata recuperata da due giovani che si sono tuffati in acqua.

Le condizioni di salute di Simona sono state al centro della lunga deposizione resa ieri, ai carabinieri, dai familiari della ragazza. I genitori e i fratelli hanno ribadito che la giovane atleta ha sempre goduto di ottima salute e che è stata regolarmente sottoposta a controlli sanitari per ottenere i certificati medici per l'attività agonistica. Ieri nel corso delle sommarie informazioni rese dai Cinà è stato notificato loro anche il decreto di convalida del sequestro di quanto trovato nella villa durante le indagini. Il provvedimento è firmato dal pm Raffaele Cammarano.

Sono stati sequestrati i vestiti di Simona, il costume che aveva addosso e poi bottiglie, bicchieri e piatti. Sono state eseguite la Tac, la risonanza magnetica e le radiografie sul cadavere.