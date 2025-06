tappa 1 17 giugno Brescia-San Lazzaro di Savena Dopo la partenza da Viale Venezia, le auto attraverseranno la Valle Sabbia e il Lago di Garda, toccando località come Desenzano e Sirmione, per poi proseguire verso Verona e San Lazzaro di Savena. tappa 2 18 giugno San Lazzaro di Savena-Roma Il giorno 2, dopo aver attraversato Prato e Siena, le vetture percorreranno le Crete Senesi, passeranno per Asciano e arriveranno a Radicofani. Proseguiranno lungo il Lago di Bolsena, prima di tornare a Roma. tappa 3 19 giugno Roma-Cervia - Milano Marittima Dopo Roma, la Freccia Rossa passerà per Orvieto, Città della Pieve e borghi toscani, poi attraverserà San Marino con arrivo a Cervia-Milano Marittima sulla Riviera Romagnola. tappa 4 20 giugno Cervia - Milano Marittima-Parma Il quarto giorno gli equipaggi attraverseranno l’Italia da Cervia a Parma, passando per Forlì, Empoli, Livorno e Viareggio. Le auto del Ferrari Tribute termineranno a Salsomaggiore. tappa 5 21 giugno Parma-Brescia Nell’ultima tappa, da Parma le vetture passeranno per Cremona, Soncino, Orzinuovi, Pontoglio e Palazzolo sull’Oglio, Adro, Travagliato e Gussago, prima della passerella finale in Viale Venezia a Brescia.