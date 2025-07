Trump e le minacce a Putin, il politologo: “E’ frustrato. Si rischia l’escalation”

Roma, 15 luglio 2025 – “In assenza di prospettive chiare sul conflitto e con un coinvolgimento maggiore dell’Unione europea, il rischio di un’escalation potrebbe aumentare”. È questa l’analisi sulla possibile evoluzione della guerra in Ucraina stilata da Aldo Ferrari, professore ordinario all’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore del Programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale dell’Ispi. Sul conflitto a est è tornato a parlare ieri il presidente statunitense, Donald Trump, che insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato l’intesa per fornire nuove armi a Kiev, minacciando “severe sanzioni” per Mosca nel caso in cui non sarà trovato un accordo entro cinquanta giorni.

Professore, come giudica le parole del presidente americano?

Vladimir Putin (Epa via Ansa)

“Le sanzioni secondarie metterebbero la Russia in una condizione molto difficile. Una decisione del genere colpirebbe infatti i prodotti energetici, come il gas e il petrolio, che Mosca vende alla Cina e all’India. Discorso diverso sarebbe invece per i dazi. In questo caso si tratterebbe di un’arma spuntata, dato che l’interscambio tra Russia e Stati Uniti è abbastanza scarso”.

Fornire nuovi armi all’Ucraina potrebbe cambiare le sorti del conflitto?

“Un sostegno di questo tipo non andrà oltre la resistenza, ma non ci sono possibilità di vittoria per l’Ucraina. Kiev ha bisogno di armi, ma necessita soprattutto di soldati dato che fa molta fatica nell’arruolamento, a differenza della Russia che riesce a inserire circa 30mila uomini al mese”.

Perché allora continuare con questa strategia?

“È sicuramente un forte segnale di disapprovazione e di frustrazione del presidente americano che, va detto, con troppa superficialità ha pensato di poter risolvere il conflitto in maniera rapida. Le ragioni della guerra sono profonde e strutturali e se non vengono risolte, non sarà possibile arrivare alla pace. La Russia, infatti, vuole la garanzia scritta della neutralità di Kiev e il riconoscimento delle conquiste territoriali ottenute in questi anni”.

Anche in questo caso si è registrato un cambiamento di strategia del presidente americano. Prima aveva dichiarato lo stop agli armamenti per Kiev, poi ha deciso l’esatto contrario.

“Trump cambia opinione su molti temi, penso per esempio ai dazi o alla Groenlandia. Per quanto riguarda i conflitti armati, sembra che il presidente americano usi la strategia del ‘bastone e della carota’, alternando la collaborazione con le minacce. Purtroppo però questa strategia non sembra efficace e agli occhi di Mosca – che magari si illudeva di risolvere la questione rapidamente con Trump alla Casa Bianca – potrebbe risultare deludente”.

I nuovi armamenti per l’Ucraina saranno interamente pagati dagli Stati europei. C’è il rischio di un’escalation nel caso del coinvolgimento diretto dei Paesi occidentali?

“Speriamo di no, ma è chiaro che in assenza di prospettive chiare sul conflitto e con un coinvolgimento maggiore dell’Unione, il rischio di un’escalation potrebbe aumentare. In questi anni l’Europa ha commesso degli errori gravissimi insieme e per colpa degli Stati Uniti”.