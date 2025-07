Dazi, l’economista Cottarelli: “Senza accordo è giusto reagire”

Roma, 15 luglio 2025 – L’Europa ha scelto la strada del negoziato sui dazi sospendendo, per il momento, di ricorrere ad armi più dure. Fa bene? O sarebbe stato meglio aprire subito una guerra commerciale? “Sinceramente, non vedo nulla di sbagliato a continuare a negoziare – risponde l’economista Carlo Cottarelli –. Del resto, i dazi di Trump scatteranno dal primo agosto”.

E, poi, l’Europa dovrebbe reagire?

Carlo Cottarelli, 70 anni (Ansa)

“Certo, se davvero dovessero scattare i dazi del 30% non ci sarebbe alternativa. Anche per una questione di difesa della nostra dignità. Senza contare, ovviamente, il danno economico. Se l’obiettivo di Trump è quello di spingere le imprese a delocalizzarsi negli Usa, è chiaro che poi le aziende italiane, francesi o tedesche andrebbero a produrre in America anche prodotti da vendere in Europa. Ma, a questo punto, il nostro continente rischierebbe di perdere sia dal punto di vista industriale sia da quello della crescita e dello sviluppo”.

Forse, a leggere la lettera di Trump, è proprio quello che vuole il presidente americano?

“Vedremo se è così. Abbiamo due settimane di tempo per capire le sue vere intenzioni. Ma io spero sempre che, alla fine, si possa arrivare ad un compromesso onorevole per tutti. Del resto, una guerra commerciale sarebbe disastrosa. E non solo dal punto di vista economico. Si romperebbe, infatti, quell’asse fra l’Europa e gli Stati Uniti che ha dato un forte contributo alla crescita dell’economia mondiale”.

Quante possibilità ci sono per arrivare a un’intesa?

“Non sono in grado di dirlo. Noto, però, che oggi i mercati hanno reagito in maniera pacata. Segno che sperano ancora in un esito positivo del negoziato”.

Ma quali sono le armi che effettivamente l’Europa più mettere sul tavolo delle trattative per spingere gli Stati Uniti a trovare un accordo?

“Ovviamente, ci sono i contro-dazi, è già pronta una lista che colpirebbe le esportazioni americane per oltre 70 miliardi. Ma poi ci sono le relazioni commerciali con le big tech, che attualmente occupano una forte posizione sulle piattaforme digitali. Potremmo anche decidere di ridurre gli acquisti di armi che ci servono per potenziare il nostro sistema di difesa. O ridurre le importazioni di gas”.

Scusi, professore, ma non sarebbe il caso di aumentare l’autonomia e l’indipendenza dell’Europa nei confronti degli Usa?

“Non c’è dubbio. Ed è forse la lezione più importante che dobbiamo trarre dalla lettera di Trump. Ma occorre tempo. Non è una cosa che possiamo fare da un giorno all’altro. Ma anche per gli Stati Uniti non è facile rinunciare o sostituire in tempi rapidi i prodotti europei. Penso, ad esempio, a quelli farmaceutici o alle macchine utensili specializzate. Per questo, credo, che alla fine ci potrebbe essere un accordo”.

Nel frattempo, però, l’Europa è divisa. Non tutti sono convinti sulla strategia messa in campo dalla Commissione europea.

“Sono differenze che riflettono il diverso grado di esposizione nei confronti dell’economia americana. Mentre la Francia ha una bilancia commerciale con gli Usa praticamente in pareggio, ce ne sono altri che presentano avanzi piuttosto evidenti. La Germania ha un surplus che è pari al 2,1% del Pil. Ma l’Italia è poco più dietro, all’1,8%”.

Confindustria è molto preoccupata e chiede misure compensative per le aziende che perdono quote di mercato. È d’accordo?

“Dipende da come si fanno le cose. Dare soldi alle nostre imprese che assorbono il costo dei dazi per continuare a vendere in America a prezzi invariati sarebbe folle. Vorrebbe dire usare i soldi dei nostri contribuenti per sussidiare il consumo americano. Casomai bisognerebbe sostenere, temporaneamente, le imprese che, trasferendo i dazi sui prezzi di vendita in America, vendono di meno. Questo le aiuterebbe a cercare nuovi mercati dove vendere le nostre esportazioni”.