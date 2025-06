Dal passaggio a Ferrara al gran finale a San Lazzaro

La 1000 Miglia, fin dalle sue origini, incarna uno spirito audace e pionieristico che l’ha resa la gara d’auto d’epoca per eccellenza. Simbolo di eleganza e passione, con la storica Freccia Rossa come emblema, il brand si rinnova costantemente per tutelare il proprio heritage e affermarsi come icona dell’eccellenza italiana nel mondo. Un viaggio senza tempo, capace di emozionare e valorizzare territori, tutto l’anno. Quest’anno la 1000 Miglia celebra la sua 43esima edizione, confermandosi ancora una volta come l’evento di riferimento nel panorama delle gare d’auto d’epoca. Tra le tappe più attese di oggi, primo giorno di gara, spiccano due città simbolo di accoglienza e cultura: Ferrara e San Lazzaro di Savena. Dopo aver attraversato Lombardia e Veneto, il convoglio della Freccia Rossa farà tappa a Ferrara, dove si terrà la tradizionale cena in gara. In questa cornice rinascimentale, Patrimonio dell’Umanità Unesco, i partecipanti potranno vivere un momento di pausa e convivialità all’insegna dell’eleganza e del gusto italiano. Un’occasione per ammirare le auto storiche nel cuore di una città che ben incarna i valori di bellezza, raffinatezza e tradizione che la 1000 Miglia porta con sé. Ma il viaggio non si ferma: le vetture ripartiranno in direzione dell’Emilia-Romagna, per raggiungere San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Sarà qui che si concluderà ufficialmente la prima giornata con il Controllo Orario di fine tappa. Un punto di arrivo fondamentale, che segna il passaggio da una prima fase già ricca di emozioni a un’avventura ancora tutta da vivere. Ferrara e San Lazzaro, pur diverse per storia e vocazione, diventano così tappe simboliche in un percorso che, come da tradizione, celebra l’audacia, l’innovazione e lo spirito pionieristico della 1000 Miglia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, capace di valorizzare il territorio e offrire un’esperienza che va ben oltre il semplice evento motoristico. Anche in queste due località, dunque, la 1000 Miglia lascia il segno: da un lato la magnificenza storica e architettonica di Ferrara, dall’altro l’energia dinamica e moderna di San Lazzaro. Insieme, rappresentano l’anima della corsa: un equilibrio perfetto tra passato e presente, tra emozione e precisione, tra stile e competizione.