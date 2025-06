Partenza da Brescia alle 12.30 poi via verso il Lago di Garda

La partenza ufficiale della 43ª edizione della 1000 Miglia è fissata questa mattina alle ore 12:30, dalla storica rampa di Viale Venezia a Brescia, cuore pulsante della manifestazione. Appena lasciata la città, le vetture d’epoca attraverseranno la Provincia Est di Brescia, immergendosi nei paesaggi collinari della Val Sabbia con una prima sosta tecnica: il Controllo Timbro a Villanuova sul Clisi, tappa fondamentale per la regolarità della gara. Il convoglio proseguirà poi lungo il suggestivo percorso gardesano, attraversando alcune delle località più affascinanti della sponda lombarda del lago: Manerba, Moniga, Soiano, Padenghe e Desenzano, dove farà il suo ingresso anche il Ferrari Tribute 1000 Miglia, evento parallelo dedicato alle celebri vetture del Cavallino Rampante. A seguire, la carovana storica toccherà Sirmione, per poi entrare in territorio veneto con transiti previsti a Peschiera del Garda, Verona e Bovolone, dove si concluderà il primo settore di gara. La giornata inaugurale della 1000 Miglia si conferma un mix perfetto di passione automobilistica, storia e bellezza paesaggistica, offrendo al pubblico l’occasione unica di vedere sfilare autentici capolavori su quattro ruote lungo le strade d’Italia. La Freccia Rossa è pronta a scrivere un altro capitolo della sua leggenda.