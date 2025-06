Asciano e le Crete Senesi Come un viaggio nel tempo

Nel cuore della Toscana più autentica, là dove le colline si fanno onde e la terra prende sfumature d’argilla, si trova Asciano: una perla incastonata nel paesaggio lunare delle Crete Senesi. Ed è proprio qui che la 1000 Miglia, dopo aver attraversato le città di Prato e Siena, si immerge in uno dei tratti più spettacolari del suo percorso, regalando ai partecipanti e al pubblico uno scenario che sembra dipinto. Asciano non è una semplice tappa, ma un viaggio nel tempo. Le sue origini etrusche e romane si fondono con il fascino medievale di chiese millenarie, musei raffinati e vicoli che raccontano storie secolari. Attraversata dalla storica Via Lauretana e circondata dalle celebri strade bianche, la cittadina offre una scenografia unica: calanchi e biancane modellano un paesaggio mozzafiato che cambia volto con le stagioni, mentre l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore veglia dall’alto, testimone di secoli di spiritualità e cultura. Il passaggio della Mille Miglia qui non è solo una parentesi automobilistica, ma un incontro tra bellezza, velocità e tradizione. Dopo Asciano, il tracciato si snoda verso Radicofani, per poi lambire il Lago di Bolsena e approdare a Roma. Ma il ricordo delle Crete Senesi, scolpito nelle curve morbide intorno ad Asciano, resta impresso come uno dei momenti più poetici dell’intero viaggio.