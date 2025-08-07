Diamanti, i migliori amici delle regine. In mostra i sogni (d’oro) di Cartier

Donna Consuelo Yznaga, nata a New York da un’antica famiglia cubana, cresciuta fra le piantagioni in Louisiana, divenne duchessa di Manchester dopo aver sposato (a 23 anni, nel 1876) George Mantegu, visconte Mandeville. Fu una delle prime giovani e abbienti dame americane ad andare in moglie al rampollo di una famiglia inglese altolocata: le chiamavano – con un filo di sprezzo – le “dollar princesses“ perché portavano in dote la loro ricchezza e in cambio ricevevano dal marito un titolo nobiliare e uno status. Il duca sperperò milioni e morì nel 1892: Consuelo rimase vedova a 39 anni ma continuò a essere una figura di riferimento nella high society londinese, e nel 1903 consegnò alla maison Cartier più di mille diamanti con taglio a brillante e altri 400 con taglio a rosa per realizzare un diadema senza precedenti, la “Manchester Tiara“, un gioiello, anzi una scultura con sette motivi a cuore e alle estremità il disegno di due C, come Consuelo. Negli anni, la famiglia dei duchi di Manchester dovette poi affrontare dissesti finanziari: nel 2007, dopo lunghe peripezie, il governo inglese ha acquisito il diadema, in sostituzione dell’imposta di successione, e l’ha affidato al Victoria & Albert Museum.

Ed è proprio questa eccezionale creazione di gioielleria, splendida splendente, ad accogliere i visitatori della grande mostra che fino al 16 novembre il V&A Museum dedica a Cartier e alla sua meraviglia: più di 350 oggetti, con una concentrazione di diamanti, zaffiri e rubini da fare invidia al più riservato caveau, per raccontare la storia di una grande Casa di gioielleria e orologeria, ma soprattutto – in filigrana – le storie di coloro che questi oggetti hanno desiderato, voluto, indossato. E amato. Louis-François Cartier fondò la maison a Parigi nel 1847, poi furono soprattutto i tre nipoti, Louis, Pierre e Jacques, a farla diventare una firma globale. "È sotto i tre elementi di arte, bellezza e originalità che si colloca la nostra maison – disse Jacques in una rarissima intervista –. C’è bisogno di un gioiello che sia al passo con i tempi, ma che sia sufficientemente fuori dalle mode per non passare mai di moda". Agli esordi il genio creativo dei Cartier prese ispirazione dalla storia delle arti decorative di tutto il mondo, dall’Iran e dall’India, dal Giappone e all’Egitto o dall’impero russo, e via via sviluppò un suo stile riconoscibile "che combinava modernità e innovazione con eleganza e raffinatezza", osservano i curatori Helen Molesworth e Rachel Garrahan. L’abilità maggiore dei fratelli Cartier fu quella di stabilire e coltivare relazioni con i clienti ai livelli più alti, cercando di realizzare i loro sogni extralusso. Molti dei capolavori di oreficeria in mostra sono stati appunto creati “on demand“, anche per le più regali committenze. Ecco, per esempio, la spilla Williamson che fu commissionata dalla Regina Elisabetta II nel 1953, l’anno della sua incoronazione: al centro brilla l’incredibile diamante rosa di 23,6 carati che lei aveva ricevuto come dono di nozze nel 1947. Ed ecco la spilla Alnatt (dal nome del businessman inglese che la fece realizzare) con un diamante giallo di 101, 29 carati, "uno dei più rari materiali sulla Terra", aggiungono gli esperti. E la “Scroll Tiara“, il diadema che fu realizzato nel 1902 ed è stato indossato anche all’incoronazione di Elisabetta II poi – con un salto nel tempo – nel 2016 da Rihanna per la copertina di un magazine. Nel 1937, l’anno dell’incoronazione di Re Giorgio VI, Cartier London quasi non riuscì a tener testa alle richieste di diademi: una “tiara mania“, scrissero i giornali.

In mostra anche l’eccezionale collier a forma di serpente fatto realizzare dalla star messicana Maria Felix (vi sono incastonati 2473 diamanti) e l’anello di fidanzamento che Grace Kelly indossò anche nel suo ultimo film del 1956, High Society, appunto. E come in un gran finale pirotecnico, l’ultima sala è la più spettacolare: una carrellata infinita di diademi, coroncine, ornamenti, come la “Opal Tiara“, mai esposta in precedenza, che Mary Cavendish, marchesa di Hartington, commissionò nel 1937 e poi indossò a mo’ di collier all’incoronazione di Queen Elizabeth II di cui fu “Mistress of the Robes“, responsabile dei vestiti e dei gioielli. Nella penombra, fra le pareti grige, tutto riluce, rifulge, anzi abbaglia: meglio portare gli occhiali da sole...