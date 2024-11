Un Natale "graffiante"

IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA Per un'interpretazione più discreta della stampa leopardata, si può optare per accessori o pezzi più piccoli che fanno la differenza. Doni graditi e in linea con la moda del momento. Come il classico cappellino New Era declinato in versione animalier o una morbida sciarpa firmata Michael Kors. E ancora: una cinta come quella di Stradivarius o un paio di occhiali da sole del brand Stella McCartney.

LA BORSA VERSATILE La borsa animalier è il modello must have dell'autunno inverno 2024-2025. Versatile, s’abbina a qualsiasi outfit, dai look da giorno più basic, ufficio compreso, a quelli più chic da sera. Perfetto il modello DUA di Gianni Chiarini in versione mini bag, realizzata in pelle effetto cavallino e con monoscomparto sfoderato. Portabilità a mano o crossbody, con la tracolla di servizio di cui è dotata.

IL PIù SORPRENDENTE Se c'è un capo sul quale vale la pena investire, questo è sicuramente il cappotto animalier. È il più stiloso e può essere indossato in un numero infinito di modi. Midi o lungo, è perfetto per quelle mise sofisticate che ammiccano all'esotico anni 50: abbinato al nero o al cammello, si ottiene un look sofisticato ammaliante. Da provare anche con il denim per un effetto più casual. Quello di Massimo Dutti è realizzato in lana: elegante e raffinato.

L’ESPRESSIONE DEL DANDY Animalier anche per l’uomo, per uno stile da dandy moderno. Le cozy shoe Space di Golden Goose hanno la suola extra-cushion e il sottopiede imbottito in memory foam, che garantiscono una comodità unica. Foderate in morbida pelle e con lacchi bianchi e tomaia in cavallino. E poi la stampa leopardata nei toni del beige, del marrone e del nero accentuata dalla stella e dal talloncino in pelle nera.

GRINTA E FEMMINILITà I collant animalier sono l'accessorio cool per look di tendenza. Per spezzare outfit total black, con un tocco grintoso (e colorato pur rimanendo neutro) ma pure per coronare mise più sgargianti e alternative. Quelli firmati Wolford sono di qualità, audaci, regalano un forte impatto visivo. Il regalo più bello per chi non vuole passare inosservata.

MACULATO BABY Il maculato piace pure alle bambine. Con gonne e vestitini si può rendere energico anche il guardaroba delle più piccole, che spesso vogliono somigliare alla mamma o alla zia. Davvero comodo, pratico, trendy il vestito Guess con fantasia multicolor. Con girocollo e maniche con polsini, adatto alle giornate più fredde e per un look fuori dal comune.