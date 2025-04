Papa Francesco, anche Trump ai funerali. “Sarò a Roma con Melania”. Conclave dopo il 5 maggio

Roma, 22 aprile 2025 – Trump, von der Leyen, Putin, Zelensky: un mondo mai come negli ultimi anni segnato da guerre e barriere, è tornato ad unirsi in nome di Papa Francesco. Basti pensare che i funerali del Papa saranno la prima occasione per lo sbarco di Trump in quell'Europa che, sin da quando il tycoon è alla Casa Bianca, è stata a dir poco maltrattata dagli Usa. In serata il presidente americano ha confermato che sarà in Vaticano per le esequie – che dovrebbero tenersi sabato, decideranno i cardinali riuniti – insieme alla first lady Melania.

Si svolgerà invece tra il 5 e il 10 maggio il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco.

Stamani grande folla nella cattedrale metropolitana di Buenos Aires nel ricordo di Papa Francesco che fu vescovo della capitale argentina. Nella chiesa madre dedicata alla Santissima Trinità che sorge nel barrio San Nicolas, si sono presto radunate per partecipare alla Messa migliaia di persone per condividere un dolore planetario che qui è vissuto in maniera ancora più intensa. "Il padre di tutti, dell'intera umanità”, ha detto nella sua omelia Garcia Cuerva, nominato arcivescovo da Francesco, "il Papa dei poveri e degli emarginati".

Papa Francesco: 1936-2025

