Cardinali papabili per la successione a Francesco: i nomi e chi sono

La data del conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa non è stata ancora fissata, ma da quanto si apprende si aprirà entro il 10 maggio. Per molti rischia di essere uno dei più aperti e imprevedibili, nonostante l'impronta lasciata da Papa Francesco in dodici anni di governo della Chiesa e la nomina di molti degli elettori del suo successore. I Paesi rappresentati nella Cappella Sistina saranno 71: tra i 136 cardinali (con meno di 80 anni) che vi prenderanno parte ci sono progressisti e conservatori, figure dialoganti e altre ancorate alla tradizione, esponenti del Sud globale e del mondo occidentale. In questo contesto, emergono diversi nomi. In area italiana, tre i profili più citati: Pietro Parolin, segretario di Stato; Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, con un forte bagaglio internazionale. Ma il prossimo Papa potrebbe benissimo non essere italiano, come accade da quasi mezzo secolo.