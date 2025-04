India choc, in Kashmir i terroristi chiedono ai turisti la loro religione, poi sparano solo agli hindu. Almeno 24 morti L'attacco terroristico più grave degli ultimi anni è avvenuto a Pahalgam, a 90 km da Srinagar. La regione da anni è una polveriera per via dei ribelli musulmani che vogliono l’indipendenza o la riunione al Pakistan. Farnesina: “Monitoriamo, Tajani informato”