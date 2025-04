Non soltanto a Natale, c'è anche l'albero pasquale

L'albero di Pasqua, noto anche come "albero delle uova" o "albero di Pasqua decorato", è una tradizione che si sta diffondendo sempre più: un modo originale e festoso di celebrare la Pasqua. Diciamolo subito, chi pensa che si tratti di una moda recente sbaglia di grosso: le origini dell'albero di Pasqua possono essere ricondotte a tradizioni pre-cristiane legate alla primavera, in cui gli alberi e le piante venivano decorati per celebrare il risveglio della natura.

L'origine storica e culturale dell'albero di Pasqua

Esempi di "albero pasquale" si trovano addirittura nel Medioevo e contengono un messaggio significativo: quello di rinascita e prosperità, riprodotte tramite i rami secchi che riprendono vita grazie agli addobbi, ai nastri e alle uova colorate.

Diffusione e significato dell'usanza in Germania e oltre

In Germania, ad esempio, l'usanza di decorare gli alberi per Pasqua è documentata fin dal XVIII secolo; ancora oggi i tedeschi decorano i loro alberi con uova colorate dando vita a vere e proprie piante pasquali o « Osterstrauch », che riempiono le strade e i giardini di colori annunciando l’arrivo della primavera.

È proprio nel Land della Turingia che nel 1965 Volker Kraft e sua moglie realizzarono il primo albero pasquale dell'età moderna che oggi conta oltre 10 mila uova!

L'albero di Pasqua in Italia

A partire dagli anni ’90 quest’usanza ha iniziato a diffondersi in molte case occidentali, comprese quelle italiane: in Puglia in particolare ha preso piede l'usanza di preparare, prima che cominci il periodo della Quaresima, l’albero pasquale che dovrà rimanere rigorosamente addobbato per quaranta giorni.